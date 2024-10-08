El Kaide Terör Örgütüne Eleman Temini Suçlamasıyla 1 Kişi Yakalandı

EL KAİDE silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada örgüte eleman temin ettiği belirtilen 2 şüpheliden 1'i, İstanbul'da yakalanıp, İzmir'e getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman temini yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'daki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Diğer şüphelinin Belçika'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.