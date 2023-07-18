Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışanlar yakalandı

Tekirdağ'da ehliyet sınavına girecek olan bir kişiye kopya vermeye hazırlanan şüpheliler, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli kopya düzenekleri ele geçirildi. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ'da ehliyet sınavına girecek C.B. ile ona kopya vermeye hazırlanan arkadaşı S.A., sınav öncesi tarlada kopya düzeneğini test ederlerken polisin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan S.A., ifadesinde C.B.'ye 3 bin lira karşılığında kopya vermek için anlaştıklarını itiraf etti. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Süleymanpaşa ilçesinde dün polis ekipleri, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavı öncesi 2 kişinin sınavın yapılacağı binaya yakın bir tarlada olduğunu gördü. Şüphe üzerine ekipler, bu kişilerin yanına gitti. Ancak polisi gören şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden S.A. yakalandı. S.A.'nın üzerinde yapılan aramada 3 mikro kamera, 4 USB kablosu, 3 mikro kulaklık, 2 ses sağlayıcı cihaz, 2 taşınabilir kablosuz internet cihazı, 1 powerbank, 2 mikrofon yerleştirme aparatı cımbız, 2 cep telefonu ve 1 düzenek saklamaya yarayan kılıf ele geçirildi. Ekiplerin peşine düştüğü diğer şüpheli C.B., de kısa süre sonra yakalandı.

S.A. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.