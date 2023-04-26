Eğlence mekanında 2 kişiyi darbeden sanığın tahliyesine itiraz

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eğlence mekanında konser veren müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Bilge Kaan Korkmaz hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, eğlence mekanında konser veren müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbederek yaraladığı suçlamasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Bilge Kaan Korkmaz hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Korkmaz, eğlence mekanının önünde telefonla konuşan Dudarık'a saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.