Eğitim Sen, Yoksulluğun Eğitimi Vurduğunu İfadelerle Protesto Etti

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada artan yoksulluğa dikkat çekerek, "Yoksulluk her kesimi vuruyor ama daha çok eğitimi vuruyor. Yoksul ailelerin çocukları eğitim hakkından oluyorlar" diye konuştu.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yoksul öğrencilerin eğitim hakkından mahrum bırakıldığını ifade etti.

Bu ülkenin yoksul halk çocuklarının eğitim hakkını da yok sayıyorsunuz. Oligarşik bir sınıfa çalışıyorsunuz"

Kemal Irmak, Türkiye'de nüfusun yüzde 70'inin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını ifade ederek, bir öğrencinin en düşük aylık giderinin 4-5 bin lira olduğunu, bu rakamın bazı okullarda 25 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydetti. Uyguladığı politikalar nedeniyle iktidarı eleştiren Irmak şunları söyledi:

"Özel okullarda sadece kitap fiyatı 25 bin lirayla 30 bin lira arasında. Özel okullar en düşüğü 300 bin liradan, 1 milyona kadar yükseliyor. Bunları kim verebiliyor, bir avuç zengin. Eğitim zorunlu ve parasızdır. Eğitimi zorunlu ve parasız kıldığınız Anayasa'dan bugün getirdiğiniz noktaya bakın. Her konuda Anayasa ihlali yaptığınız gibi, bu ülkenin yoksul halk çocuklarının eğitim hakkını da yok sayıyorsunuz. Oligarşik bir sınıfa çalışıyorsunuz."

Irmak, kısa süre önce yayınlanan bir genelgeyle okullardaki temizlik hizmetlerinin 32 saatten 22 saate düşürüldüğünü, bunun halk sağlığı açısından büyük bir sorun yaratacağını belirtti.

"Sadece eğitimde başarıyı değil, okula olan motivasyonu da olumsuz etkilemekte"

Eğitim Sen pahalılığa dikkat çekmek için okul ihtiyaçları için gerekli olan ürünlerin fiyatlarının yazılı olduğu alışveriş fişini de Milli Eğitim Bakanlığı önüne getirdi. Irmak şunları kaydetti:

"Okul ihtiyaçlarının karşılanamaması, sadece eğitimde başarıyı değil, okula olan motivasyonunu ve aidiyet duygusunu da olumsuz etkilemektedir. Örneğin, yeterli beslenemeyen bir öğrenci, derslerde konsantre olmakta zorlanmakta ve öğrenme sürecinde akranlarından geri kalabilmekte. Benzer şekilde, diğer öğrencilerle kıyaslandığında eski ya da yetersiz kıyafet ve kırtasiye malzemelerine sahip olmak, öğrenciler arasında sosyal uyumsuzluklara ve psikolojik baskılara neden olmaktadır. Bu durum öğrencilerin okul ortamındaki uyumunu ve akademik başarısını doğrudan etkileyici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."