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Eğitim Sen, uzman öğretmen tazminatı davalarında lehe karar verildiğini açıkladı

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Eğitim Sen, uzman öğretmen tazminatı davalarında lehe karar verildiğini açıkladı
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Eğitim Sen, "uzman öğretmen" unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatı davalarında mahkemenin lehe karar verdiğini açıkladı. Sendika, bu kararın eğitim öğretim tazminatı talebiyle açtıkları davalarda lehe sonuçlandığını belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Sen, "uzman öğretmen" unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatının ödenmesi talebiyle açtıkları davalarda mahkemenin lehe karar verdiğini açıkladı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada,"'Uzman öğretmen' unvanından kaynaklanan eğitim öğretim tazminatı ödenmesi talebine ilişkin açtığımız davalarda, mahkeme lehe karar verdi." denildi.

Kaynak: ANKA
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