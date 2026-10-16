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Eğitim Kurulu Üyesi Taşel Bodrum'da öğrencilerle buluştu, küresel rekabeti anlattı

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Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, Bodrum'da 4'üncüsü düzenlenen üniversite tanıtım etkinliğinde öğrencilerle buluştu. Taşel, öğrencilere hedef belirlemelerini ve olumsuz eğitim söylemlerine itibar etmemelerini söyledi; PISA'da puan artışına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, Bodrum'da öğrencilerle bir araya gelerek eğitim, kariyer planlaması ve teknoloji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşel, ilçede bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Üniversite Tanıtım ve Kariyer Planlama Etkinliği kapsamında, kurucusu olduğu okulda öğrencilerle buluştu.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Taşel, öğrencilerin hedeflerini belirleyerek kendilerini geleceğe hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Eğitimin önemine dikkati çeken Taşel, öğrencilerin eğitim almaya ilişkin olumsuz söylemlere itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın giderek küreselleştiğini ve rekabetin uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Taşel, "Artık Bodrum'da dünyaya gelen bir çocuk, New York'ta dünyaya gelen bir çocukla yarış içerisinde. Dünya küçülüyor, küreselleşiyor ve sınırlar azalıyor. Dolayısıyla yarışımız bütün dünyayladır. Çocuklarımızın kendilerini bu vizyonda görmeleri ve buna göre hazırlık yapmaları lazım." dedi.

Kendi hedeflerini belirlemeliler

Gençlerin kendi hedeflerini belirlemesi ve zamanlarını verimli kullanması gerektiğini vurgulayan Taşel, özellikle dijital medyanın öğrencilerin zamanını alan unsurların başında geldiğini kaydetti.

Taşel, gençlerin planlı hareket ederek kendi potansiyellerini geliştirmeleri ve geleceğe hazırlanmaları gerektiğini dile getirdi.

TEKNOFEST ve TÜBİTAK çalışmalarının Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Taşel, ülkenin uluslararası alanda güçlü olması için sanayi ve teknoloji alanlarında gelişmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerin hem kendi değerlerini tanıması hem de dünyadaki gelişmeleri takip etmesi gerektiğini aktaran Taşel, Türkiye'nin teknolojide ilerlemesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin uluslararası eğitim değerlendirmelerindeki durumuna da değinen Taşel, son PISA sınavlarında puan artışı sağlandığını ve eğitim kalitesinin yükseldiğine işaret etti.

Kaynak: AA
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