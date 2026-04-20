Eğitim-İş'ten Madencilere Destek: Bu Baskılar Emek Mücadelesini Durduramaz

(ANKARA) - Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere uygulanan polis şiddeti ve gözaltıların kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Hak arayan işçiye copla, tekmeyle, kelepçeyle karşılık vermek kabul edilemez. Bu baskılar emek mücadelesini durduramaz" ifadesini kullandı.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, "Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, gasp edilen hakları için günlerdir yürüdü; Ankara'ya vardıklarında ise muhatap alınmak yerine tekmelerle, polis şiddetiyle ve göz altılarla karşılaştı. Bu tablo ne hukuka ne vicdana ne de bu ülkenin emek tarihine yakışmaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Ölmek var, dönmek yok' diyen madenciler, bir slogan değil; yerin altında her gün ölümle burun buruna çalışmanın gerçeğini haykırmaktadır. Alın terinin karşılığını istemek suç değildir. Yürümek suç değildir. Sendikalı olmak, hak aramak, dayanışmak suç değildir. Madencilere uygulanan şiddeti ve sendika temsilcilerine yönelik gözaltıları kabul etmiyoruz. Hak arayan işçiye copla, tekmeyle, kelepçeyle karşılık vermek kabul edilemez. Bu baskılar emek mücadelesini durduramaz. Gözaltına alınan tüm madenciler ve sendika temsilcileri derhal serbest bırakılsın. Polis şiddeti son bulsun. Doruk Madencilik işçilerinin talepleri derhal ve eksiksiz şekilde karşılansın. Biz, emeğiyle yaşayanların, yerin altında canı pahasına çalışan madencilerin yanındayız. Dayanışmayla ve kararlılıkla."

