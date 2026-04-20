Eğitim-İş'ten Madencilere Destek: Bu Baskılar Emek Mücadelesini Durduramaz

Eğitim-İş, madencilere yönelik polis şiddeti ve gözaltıları kınayarak, hak arayan işçilere uygulanan baskıların emek mücadelesini durduramayacağını belirtti ve gözaltına alınan madencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere uygulanan polis şiddeti ve gözaltıların kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Hak arayan işçiye copla, tekmeyle, kelepçeyle karşılık vermek kabul edilemez. Bu baskılar emek mücadelesini durduramaz" ifadesini kullandı.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, "Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, gasp edilen hakları için günlerdir yürüdü; Ankara'ya vardıklarında ise muhatap alınmak yerine tekmelerle, polis şiddetiyle ve göz altılarla karşılaştı. Bu tablo ne hukuka ne vicdana ne de bu ülkenin emek tarihine yakışmaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Ölmek var, dönmek yok' diyen madenciler, bir slogan değil; yerin altında her gün ölümle burun buruna çalışmanın gerçeğini haykırmaktadır. Alın terinin karşılığını istemek suç değildir. Yürümek suç değildir. Sendikalı olmak, hak aramak, dayanışmak suç değildir. Madencilere uygulanan şiddeti ve sendika temsilcilerine yönelik gözaltıları kabul etmiyoruz. Hak arayan işçiye copla, tekmeyle, kelepçeyle karşılık vermek kabul edilemez. Bu baskılar emek mücadelesini durduramaz. Gözaltına alınan tüm madenciler ve sendika temsilcileri derhal serbest bırakılsın. Polis şiddeti son bulsun. Doruk Madencilik işçilerinin talepleri derhal ve eksiksiz şekilde karşılansın. Biz, emeğiyle yaşayanların, yerin altında canı pahasına çalışan madencilerin yanındayız. Dayanışmayla ve kararlılıkla."

Kaynak: ANKA
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
500

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı

Sosyal medyadaki Kürtçe şarkı akımına Hülya Avşar da katıldı
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması

Tren biletlerinin fiyatları kriz yarattı: Vali, halkına sahip çıktı