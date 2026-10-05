Haberler

Eğitim-İş, 5 Ekim'in kutlama değil hak arama ve mücadele günü olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-İş, 5 Ekim'in kutlama değil hak arama ve mücadele günü olduğunu açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-İş, 5 Ekim açıklamasında 1966'da UNESCO ve ILO'nun kabul ettiği Öğretmenlerin Statü Tavsiyesi'ne rağmen öğretmenlerin ekonomik kayıplar ve itibar sorunları yaşadığını belirtti. Açıklamada 5 Ekim'in kutlama değil hak arama ve mücadele günü olduğu ifade edildi.

(ANKARA) - Eğitim-İş'ten 5 Ekim dolayısıyla yapılan açıklamada, öğretmenlerin çalışma koşulları, ekonomik kayıpları ve mesleki itibarlarına ilişkin sorunlara işaret edilerek, "5 Ekim, ülkemizde bir kutlama günü değil; hak gasplarına, değersizleştirmeye ve yoksullaşmaya karşı hak arama ve mücadele günüdür" denildi.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, 5 Ekim'in, UNESCO ve ILO tarafından 1966'da kabul edilen "Öğretmenlerin Statü Tavsiyesi" ile öğretmenlerin haklarını güvence altına alan tarihi bir gün olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Ekim, 1966'da UNESCO ve ILO tarafından kabul edilen 'Öğretmenlerin Statü Tavsiyesi' ile öğretmenlerin toplumsal statüsünü, insanca çalışma koşullarını, sendikal haklarını ve meslekli özerkliğini uluslararası güvence altına alan tarihi bir gündür. Türkiye de bu evrensel belgeyi imzalamış, ancak aradan geçen on yıllar boyunca belgedeki taahhütlerin neredeyse hiçbiri yerine getirilmemiştir. Bu nedenle 5 Ekim, ülkemizde bir kutlama günü değil; hak gasplarına, değersizleştirmeye ve yoksullaşmaya karşı hak arama ve mücadele günüdür. Sözleşmeyle güvence altına alınan ilk şey insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarıyken bugün Türkiye'de öğretmenlerin payına düşen; itibarsızlık, yoksulluk ve can güvenliği kaygısıyla sürdürülen bir meslek hayatıdır. OECD'nin Education at a Glance 2026 raporuna göre öğretmen maaşları, mesleğe başlama ve deneyim arttıkça artış göstermektedir.

"KADIN ÖĞRETMENLERİN YAŞAM TARZI HEDEF ALINIYOR"

Ancak Türkiye'de öğretmen maaşları kağıt üzerinde artış gösterse de enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında her geçen yıl daha da erimektedir. Türkiye'de bir öğretmenin alım gücü OECD ortalamasının altında kalmış, eğitim emekçileri yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermeye itilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenin çalışma ve yaşam koşullarını kuşatan sorunları çözmek; okulların temizlik ve güvenlik açığını gidermek; bir okul gününü aç geçiren çocukların karnını doyurmak yerine, yayımladığı genelgeyle öğretmenler üzerindeki baskıyı artırmıştır. "Toplumsal hassasiyet" gibi sınırları belirsiz, hukuksuz kavramların arkasına sığınılarak önlük ve kıyafet dayatmasıyla; özellikle kadın öğretmenlerimizin yaşam tarzı hedef alınmaktadır. Öğretmenin itibarı önlükle sağlanamaz. Bizim saygınlığımız; aydınlanmacı kimliğimizden, bilgi birikimimizden ve hayatına dokunduğumuz çocuklardan gelir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı araç ve binalara hasar verdi

Kabus anları kamerada! Beklemekten başka bir şey yapamadı
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu

Görüntüler deprem esnasında çekildi
Yemen'de topyekün savaş! Hükümet Husilere karşı operasyon başlattı, Husiler Aramco tesislerini vurduğunu açıkladı

Yemen'de topyekün savaş ilanı! Suudi petrol devi de hedefte
İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz

İstanbullular dikkat! Tüm gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Kıvanç Tatlıtuğ için dikkat çeken sözler: Sadece yakışıklılıkla olmaz
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi

Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi! İşte aldığı oy sayısı

Motosiklet yayaya çarptı! Bir kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de yere savruldu
Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Maden işçileri arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı mı bıraktı? Açıklama geldi
Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı

Bu takımın hali ne olacak?
1 kilosuna servet ödedi! Sason balı açık artırmada 400 bin TL'ye satıldı

Türkiye'de üretildi! 1 kilosu tam 400 bin liraya satıldı