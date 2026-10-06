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Eğitim Gücü Sen, uyum haftası ek dersleri için MEB'e geriye dönük ödeme istedi

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Eğitim Gücü Sen, uyum haftası ek dersleri için MEB'e geriye dönük ödeme istedi
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Eğitim Gücü Sen, uyum haftasında okul öncesi, 1. ve 5. sınıflarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücretlerinin ayrıca ödenmemesine tepki gösterdi. Sendika, ödenmeyen ücretlerin geriye dönük yatırılması ve eksikliğin giderilmesi için MEB'e başvurdu.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, uyum haftasında okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıflarda fiilen görev yapan öğretmenlere ek ders ücretlerinin ayrıca ödenmemesine tepki gösterdi. Sendika, ödenmeyen ücretlerin geriye dönük yatırılması ve uygulamadaki eksikliğin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı.

Eğitim Gücü Sen, seminer döneminin ikinci haftasında gerçekleştirilen uyum haftasında görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seminer döneminin ikinci haftasında yer alan uyum haftasında okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğretmenlerimiz, mesleki çalışmalarının yanı sıra sınıflarında yüz yüze, aktif ve fiili olarak uyum eğitimi görevini yürütmüştür. Buna rağmen fiilen gerçekleştirilen bu çalışmaların karşılığı olan ek ders ücretlerinin ayrıca ödenmemesi öğretmenlerimiz açısından mağduriyete neden olmuştur. Bu nedenle; uyum haftasında aktif ve fiili olarak görev yapan öğretmenlerimizin ödenmeyen ek ders ücretlerinin geriye dönük olarak ödenmesini ve uygulamadaki eksikliğin giderilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasını MEB'den talep ettik."

Kaynak: ANKA
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