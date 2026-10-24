Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubede Mustafa Arslan yeniden başkan seçildi

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubede Mustafa Arslan yeniden başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Arslan yeniden şube başkanlığına seçildi. Tek listeyle yapılan seçimin ardından Arslan yeniden başkanlığa getirilirken, kongreye AK Parti milletvekilleri ve İl Başkanı Kavak katıldı.
Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanı Mustafa Arslan yeniden seçildi.
Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
Tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Arslan, yeniden şube başkanlığına getirildi.
Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak ve sendika üyeleri katıldı.
Kaynak: AA