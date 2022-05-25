Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü.
Hastanenin mamografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bir cihazın hasar gördüğü öğrenildi.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel