Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Ege Üniversitesi Hastanesi mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki mamografi odasında çıkan yangın söndürüldü.

Hastanenin mamografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bir cihazın hasar gördüğü öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Ege Üniversitesi Hastanesi, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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