Eflani'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Karabük'ün Eflani ilçesinde, hareket eden traktörü durdurmak isteyen 77 yaşındaki Y.D. düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Y.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde hareket eden traktörü durdurmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.
Saçak köyünde Y.D'nin (77), garajdan çıkarmak istediği traktör, el freninin çekili olmaması nedeniyle ilerlemeye başladı.
Hareket eden traktörü durdurmak isteyen Y.D. düşerek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel