Haberler

Fatih'te surlarda şüpheli hareket ihbarı: Telefonlarında 2024'teki sur cinayetine ilişkin içerikler çıktı

Fatih'te surlarda şüpheli hareket ihbarı: Telefonlarında 2024'teki sur cinayetine ilişkin içerikler çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te Edirnekapı Surları'nda şüpheli hareketlerde bulunan A.H.K. ve E.D.Y., polis tarafından yakalandı. Telefonlarında İkbal Uzuner cinayetine ilişkin içerikler bulunan A.H.K., 3 hafta gözlem altına alınırken, E.D.Y. ailesine teslim edildi.

FATİH'te Edirnekapı Surları'nda şüpheli hareketlerde bulundukları ihbar edilen A.H.K. (18) ile E.D.Y. (16), polis ekiplerince yakalandı. İkilinin cep telefonlarında 2024 yılında surlarda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetiyle ilgili içerik ve yazışmalar tespit edildi. A.H.K. mahkeme kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınırken, E.D.Y. işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 13.50 sıralarında Ayvansaray Mahallesi'ndeki Edirnekapı Surları'nda meydana geldi. İddiaya göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kız ve bir erkeği görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde A.H.K. ve E.D.Y.'yi tespit ederek emniyete götürdü.

TELEFONLARINDA İKBAL UZUNER CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRSELLER BULUNDU

Polis ekiplerince genç kız ve yanındaki erkeğin cep telefonlarında yapılan incelemelerde 2024 yılında Edirnekapı Surları'nda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetine ilişkin içerik ve yazışmalar olduğu tespit edildi.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda A.H.K.'nin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü de belirlendi. Gözaltına alınan A.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı

Aralarında ünlü isimler var: 221 eski CHP'li vekilden kurultay çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu

Al sana uygar Avrupa! Sığınmacı kadına yapmadıklarını bırakmadılar

İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı