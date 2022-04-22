Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden 'yaprak gübresi' açıklaması

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden, yaprak gübresinin doğru kullanımının verimi artırdığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, gübreye bağlı olarak ürünlerde yüzde 50'nin üzerinde verim artışı sağlandığı belirtildi.

Yaprak gübrelemesinin, topraktan uygulamaya göre ürünün hızlı düzelmesine yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toprakta besin maddelerinin bitkiler tarafından alınmaması durumunda yaprak gübrelemesi etkili gübrelemeyi sağlar. Yaprak gübrelemesi, yapılan toprak uygulamalarına mükemmel bir tamamlayıcıdır. Yaprak gübrelemesi toprak uygulamalarında besin hareketini ve kullanımını hızlandırır. Besinler ihtiyaç duyulduğunda hemen sağlanır, yıkama ve yer altı sularının kirlenme riskini düşürür."