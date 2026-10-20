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Edirne-Kapıkule kara yolunda eski köprü yıkımı nedeniyle ulaşım çift yönlü kapatıldı

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Edirne-Kapıkule kara yolunda eski köprü yıkımı nedeniyle ulaşım çift yönlü kapatıldı
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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yeni köprü inşasının ardından yanındaki eski tren köprüsünün yıkımına başlandı. Edirne-Kapıkule kara yolu bu nedenle çift yönlü kapatılırken ulaşım Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan sağlanıyor.

Edirne ile Kapıkule arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, eski tren köprüsünün yıkım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yeni tren köprüsü inşasının ardından yanındaki eski köprünün yıkımına başlandı.

Kara yolu ekiplerce sabah çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Yolun kapanmasıyla köprünün yıkımına iş makineleri yardımıyla başlandı.

Kent merkezinden Kapıkule'ye gidecek sürücüler için QR kod aracılığıyla yol tarifinin yapıldığı uyarı levhaları yerleştirildi.

Kapıkule ile kent merkezi arasında ulaşım, Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan yapılıyor.

Kaynak: AA
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