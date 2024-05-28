Edirne İl Jandarma Komutanlığı Petrol İstasyonlarını Denetliyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan petrol istasyonlarının denetimlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma 1 Ocak 'tan bu yana sorumluluk alanında bulunan 43 petrol istasyonunda denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na aykırılık tespit edilen 6 petrol istasyonunun faaliyetleri, eksiklikleri giderilene kadar mühürlenerek geçici olarak durduruldu. 3 petrol istasyonuna ihtar verildi.