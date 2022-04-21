Edirne'de üniversite öğrencilerine yönelik 'İş Planı Ödülü Destek Programı' proje yarışması başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, öğrencilere girişimcilik eğitimlerinin verilerek bölgesel sorun ve ihtiyaçlara yönelik ticaret, turizm, sanayi ve tarım alanlarında KOSGEB destekli "İş Planı Ödülü Destek Programı" proje yarışması başlatıldı.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, TÜ Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Keşan Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, düzenlenecek olan yarışma ile üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik eğitimleri verilmesi, girişimcilerle öğrencilerin bir araya getirilmesi, üretim ve istihdama destek olacak çeşitli konular konuşuldu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, öğrencileri okul sonrası yaşama hazırlama noktasında girişimcilik eğitimlerinin önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilere proje yarışmasında başarı dileyen Şapçı, "Gelecekte her ne yapacak olursanız olun, hangi iş fikrini benimseyecek olursanız olun, proje üretmekten ve yanlış yapmaktan asla korkmayın. Yaptığınız her yanlış ileride sizlere tecrübe olarak geri dönecektir. Dünyada yapılan yeni teknolojileri ve teknikleri incelemekten kaçınmayın, gelecek sizler ile şekillenecek. Girişimcilik ruhunuzu kaybetmeyin." ifadelerini kullandı.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen ise gerçekleştirilecek projelerin öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve mezuniyet sonrası hayata hazırlıkları konusunda öneme sahip olduğunu vurguladı.

Projenin "Sosyal Sorumluluk" dersi kapsamında gerçekleştirildiğini aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Bu derste öğrencilerin proje yazmayı öğrenmelerini ve yazabilir hale gelmelerini hedefliyoruz. Sosyal Sorumluluk dersinde vize sınavı olarak bir proje yazmalarını ve final sınavı olarak da projeyi gerçekleştirmelerini planlıyoruz. Günümüz teknoloji ve inovasyon çağında proje yazma özellikle eğitim ve iş hayatında önemli hale geldi. Gerçekleştirilecek proje ile öğrencilerimizin mezuniyetten sonraki hayata da hazırlanmaları konusunda destek olmayı amaçlıyoruz. Proje yazma eğitimlerinin yapılacağı ve girişimcilerle öğrencilerin buluşturulacağı bir süreç olacak."

Toplantıya, TÜ Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Keşan TSO Edirne İl Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Serkan Şen ve öğrenciler katıldı.