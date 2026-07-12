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Edirne'de asayiş

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Edirne'de bir araca çarpıp zararını karşılamayan sürücü hakkında şikayette bulunuldu. İpsala'da yabancı cisim yutan çocuk hastaneye kaldırıldı. Keşan'da ise alkollü araç kullanan sürücüye işlem yapıldı.

Edirne'de bir kişi aracına çarpıp zararını karşılamayan sürücüden şikayetçi oldu.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan S.S'nin aracına, U.A.A'nın kullandığı araç çarptı.

S.S'nin aracında hasar oluştu.

İşlemlerin ardından zararı karşılanmayan S.S. polis merkezine giderek diğer sürücüden şikayetçi oldu.

Yabancı cisim yutan çocuk tedaviye alındı

İpsala ilçesinde, yabancı cisim yutan çocuk tedaviye alındı.

Bayrambey Mahallesi'nde yaşayan D.B'nin kızı İ.B. balonun içesindeki yabancı cismi yuttu.

Ailesi tarafından İpsala Devlet Hastanesine götürülen çocuk tedaviye alındı.

Alkollü sürücüye işlem yapıldı.

Keşan içesinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

İspat Cami Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan kontrolde S.Y'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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