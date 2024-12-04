Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ö.Ç'nin kullandığı 22 AAV 517 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Ö.Ç. ile yanındaki Ö.D. ağır yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.