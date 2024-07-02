Edirne'de TIR'da Kaçak Göçmen Operasyonu
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda jandarmanın yaptığı aramada 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı. Moldova uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı TIR parkında yurt dışına çıkış yapmak için sırasını bekleyen Romanya plakalı TIR'ın dorsesinde arama yaptı. Aramada Fas uyruklu 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Moldova uyruklu TIR şoförü de 'insan kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.