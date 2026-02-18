Edirne'de Taşkın, Köy Yolu Kapandı
Edirne'de yağışların ardından meydana gelen taşkın nedeniyle köy yolu trafiğe kapandı.
Tunca Nehri'ndeki debi artışı, Hasanağa Deresi'nin taşmasına neden oldu.
Taşkın nedeniyle Değirmenyeni ve Büyükdöllük köylerine ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı.
Taşan sular çevredeki tarım arazileri ile yola yayıldı.
İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle taşkın sularının yola daha fazla yayılmaması için çalışma başlattı.
Değirmenyeni ve Büyükdöllük köylerine ulaşım, Edirne Ticaret Borsası mevkisindeki Avarız köyü yolu üzerinden sağlanıyor.
