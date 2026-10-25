Edirne'de park halindeki otomobil motor yangınında kullanılamaz hale geldi

Edirne'de park halindeki otomobil motor yangınında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi TOKİ Konutları'nda park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kurtuluş Mahallesi TOKİ Konutları'nda E.Y'ye ait park halindeki K 8971 BH Bulgaristan plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA