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Edirne'de meralar gübreleniyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de meralar gübreleniyor

Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında merkeze bağlı Kemal köyde gübreleme çalışması yapıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında merkeze bağlı Kemal köyde gübreleme çalışması yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün yürüttüğü proje kapsamında meralar gübreleniyor.

Gübreleme çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, gübreleme çalışmalarının il genelinde sürdüğünü belirtti.

Hayvancılık için meraların önemli olduğunu belirten Bayazıt, "İlimizde yürüttüğümüz, mera ıslahı ve amenajmanı projeleri kapsamında, Kemal köy merasında üreticilerimiz tarafından yapılan gübreleme çalışmalarına katıldık. Muhtarımıza, üreticilerimize, mesai arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne, Tarım, Güncel, Haberler

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