Edirne'de iş yerlerine yönelik gıda denetimi yapıldı - Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri kent genelindeki iş yerlerini denetledi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler, fiziki ve hijyenik şartları başta olmak üzere farklı açılardan incelendi.

İşletmelerin gıda mevzuatına uygunluğu kontrol edilirken, rutin denetimlerin devam edeceği belirtildi.