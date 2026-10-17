Edirne'de Hamzabeyli yolunda tırla çarpışan kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı

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Edirne'de tırla kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ö.T'nin kullandığı 22 DA 736 plakalı kamyonet Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda Demirköy yakınlarında C.K. idaresindeki 27 AHB 643 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve kamyonette yolcu olarak bulunan R.K. ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA