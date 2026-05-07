Edirne'de Kurtuluş Gücü Spor Kulübü ile KYK Yurdu Öğrencileri Arasında Dostluk Maçı

Edirne'de Kurtuluş Gücü Spor Kulübü ile KYK erkek yurdu öğrencileri arasında yeni yapılan halı sahada dostluk maçı düzenlendi. Maçın başlama vuruşunu yapan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemini belirtti. Etkinlik, dostluk mesajları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Edirne'de Kurtuluş Gücü Spor Kulübü ile KYK erkek yurdunda kalan öğrenciler arasında dostluk maçı düzenlendi.

Kısa süre önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan halı sahada oynanan karşılaşma, mahalle sakinleri ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Maçın başlama vuruşunu yapan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sporun birleştirici gücüne dikkati çekti.

İba, maç öncesinde gençlerle sohbet ederek başarı dileğinde bulundu.

Etkinlikte dostluk, birlik ve kardeşlik mesajlarının ön plana çıktığını belirten İba, gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde gençlerin artık kahvehaneler yerine spor sahalarında vakit geçirdiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, sahalarda kardeşlik bağları kurması bizim için çok önemli. Geçtiğimiz aylarda kapılarını açan halı sahamızda Kurtuluş Gücü Spor Kulübü ile KYK Erkek Yurdu'nda kalan gençlerimiz dostluk maçında bir araya geldi. Bizler de ilk düdüğün dostluk için çaldığı bu güzel akşamda onların heyecanına ortak olduk."

Mahallede gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere yönelmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren İba, tesisin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere projeye katkı sunanlara teşekkür eden İba, emeği geçenlere şükranlarını sundu. Etkinlik, dostluk mesajları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Dostluk maçına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ile Kurtuluş Mahalle Muhtarı Nurcan Uzel de katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
