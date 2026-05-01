Edirne'de evin girişindeki beton zeminin çökmesi nedeniyle 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Edirne'de iki katlı bir evin giriş kısmındaki beton zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı, bina tahliye edildi.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki iki katlı evin giriş bölümünde bulunan beton zemin, henüz belirlenemeyen nedenle merdiven boşluğuna çöktü.

Çökme sırasında G.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.K, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Evin ikinci katında bulunan hasta S.K. ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Yürüyemediği belirlenen S.K, ambulansta yapılan sağlık kontrolünün ardından ekiplerin yardımıyla yakındaki akrabalarının evine götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
