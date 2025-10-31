Edirne'de Elektrikli Bisiklet Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda bir kamyon ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Atatürk Bulvarı'nda S.T'nin kullandığı 22 AAN 779 plakalı kamyon, sürücüsü henüz öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel