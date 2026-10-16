Edirne'de çalıntı ihbarlı araçta 7 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Edirne'de çalıntı ihbarlı araçta 7 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de çalıntı ihbarı üzerine takibe alınan hafif ticari araç Sarayiçi'de durduruldu. Araçta yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı; göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
EDİRNE'de polisin çalıntı olduğu gerekçesiyle takibe alıp durdurduğu hafif ticari araçta 7 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde devriye görevi yürüttüğü sırada hakkında çalıntı ihbarı bulunan hafif ticari aracı takibe aldı. Sarayiçi mevkisinde durdurulup kontrol edilen araçta yasadışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı