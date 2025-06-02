Edirne'de Belediye Başkanı Ediz Martin'i Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Belediye Başkanı Ediz Martin'i Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Belediye Başkanı Ediz Martin'i sosyal medya üzerinden tehdit eden S.Ç. isimli şüpheli tutuklandı. S.Ç., park sorumlusuna da tehditte bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Belediye Başkanı Ediz Martin'i sosyal medya üzerinden tehdit eden şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Parkı'nda eşi ve çocuklarıyla oturan Martin'in yanına gelen S.Ç. konuşmak istediğini söyledi.

Martin, müsait bir zamanda görüşebileceğini söyleyince S.Ç. parktan ayrıldı.

Tekrar parka gelen S.Ç. park sorumlusuna "Başkanınız benimle konuşmuyor, onu öldüreceğim" diyerek ayrıldı.

Daha sonra sosyal medya üzerinden Martin'e tehdit mesajı atan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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