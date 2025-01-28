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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısına Katıldı
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısına katılarak, belediyelerin sorunlarını ele aldı ve çeşitli belediyelere hibe edilen araçların teslim törenine katıldı. Ayrıca, Keşan ve Havsa'da temizlik ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ankara'daki bir tesiste düzenlenen toplantıda belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu borçları başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da makamında ziyaret eden Akın, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 34 belediyeye hibe edilen araçların teslim törenine de katıldı.

Akın, belediyelere kazandırılan araçların hayırlı olmasını diledi.

Keşan'da temizlik çalışması

Keşan Belediyesi ekiplerince ilçedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karanlıkdere 700 Evler TOKİ Bölgesi'nde belediye ekipleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bölgedeki vatandaşları çevreye gelişigüzel çöp atmamaları konusunda uyaran ekipler, çalışmaların süreceğini kaydetti.

Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları

Havsa Belediyesi ekipleri altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe genelinde su ve kanalizasyon arızalarını giderdi.

Ekipler su deposuna bakım yaptı, sokaklarda da genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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