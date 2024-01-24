Eczanelerde Fiyat Farkı Sorunu: Hastaların İlaç Erişimi Tehlikede

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli ödenen 8 bin 827 kalem ilacın 3 bin 393 adedinde, hastanın ilacını alabilmesi için fiyat farkı ödemesi gerektiğini belirterek, "Bir örnek vermek gerekirse çocuklarda ateş düşürücü olarak çok yaygın bir şekilde kullanılan bir şurup için hastanın cebinden 74 TL fiyat farkı çıkıyor. Eczanelerimizde her gün karşı karşıya kaldığımız bu olumsuz tablodan ve hastalarımızın ilaca erişimde yaşadığı engellerden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bir kez daha belirtmek isteriz ki yaşanan bu sorunların sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir" dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, SGK'nın karşıladığı çok sayıda ilaçta hastaların yüksek fiyat farkı ödemek zorunda kaldığını ifade etti. Üney; antibiyotikler, kanser ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları, mide ilaçları, kalp ilaçları, kolesterol ilaçları, bulantı ilaçları, ateş düşürücü ilaçlar, şeker ilaçları, epilepsi ilaçları, ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, alerji ilaçları, alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlarda fiyat farkı çıktığını belirterek, hastaların ilaca ulaşmasında sıkıntı yaşadıklarına dikkat çekti.

Üney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"HASTALARIMIZIN İLACA ERİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN DİĞER BİR BOYUTUNU DA HASTALARIMIZIN PEK ÇOK KALEM İLAÇTA ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI YÜKSEK FİYAT FARKLARI OLUŞTURUYOR"

"Son dönemde artan ilaç yoklukları başta olmak üzere hastalarımızın ilaca erişimlerinin önünde büyük engeller bulunuyor. Bazı ilaç firmalarının Türkiye pazarından çekilmeye başlamasıyla epilepsi, parkinson, migren hastalarının kullandığı ilaçlar ile bazı göz damlalarını da içeren bazı ilaçlarda yaşanan erişim sıkıntısı daha da derinleşecek. Üstelik bu ilaçların bir kısmının eşdeğeri de bulunmuyor. Hastalarımızın ilaca erişiminin önündeki engellerin diğer bir boyutunu da hastalarımızın pek çok kalem ilaçta ödemek zorunda kaldığı yüksek fiyat farkları oluşturuyor. Antibiyotikler, kanser ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçları, mide ilaçları, kalp ilaçları, kolesterol ilaçları, bulantı ilaçları, ateş düşürücü ilaçlar, şeker ilaçları, epilepsi ilaçları, ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, alerji ilaçları, alzheimer tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi çok sayıda ilaçta fiyat farkı çıkıyor. Öyle ki hastalarımız neredeyse alacağı her ilaç için fiyat farkı ödemek zorunda kalıyorlar. Bu durum hastalarımızın ilaca kolay erişimini engellediği gibi halk sağlığını da tehdit ediyor.

"8 BİN 827 KALEM İLACIN 3 BİN 393 ADEDİNDE, HASTANIN İLACINI ALABİLMESİ İÇİN FİYAT FARKI ÖDEMESİ GEREKİYOR"

Daha geniş bir ifadeyle değerlendirecek olursak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen 8 bin 827 kalem ilacın 3 bin 393 adedinde, hastanın ilacını alabilmesi için fiyat farkı ödemesi gerekiyor. Yani geri ödeme kapsamında olan ilaçların yüzde 38'inde fiyat farkı çıkıyor. Farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde 2024 yılında katılım payı haricinde 18 milyar TL civarında bir fiyat farkının hastalarımızın cebinden çıkacağı tahmin ediliyor.

"YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILAN BİR ŞURUP İÇİN HASTANIN CEBİNDEN 74 TL FİYAT FARKI ÇIKIYOR"

Çok fazla örnek verilebilir ama bir örnek vermek gerekirse çocuklarda ateş düşürücü olarak çok yaygın bir şekilde kullanılan bir şurup için hastanın cebinden 74 TL fiyat farkı çıkıyor. Şeker hastalarının sıklıkla kullandıkları şeker ölçüm stripleri ve insülin iğne uçları için de benzer durum yaşanıyor.

Her zaman hastalarımızın ilaca kolay, hızlı ve güvenilebilir bir şekilde erişmesini savunan eczacılar olarak, eczanelerimizde her gün karşı karşıya kaldığımız bu olumsuz tablodan ve hastalarımızın ilaca erişimde yaşadığı engellerden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bir kez daha belirtmek isteriz ki yaşanan bu sorunların sorumlusu kesinlikle eczacılar değildir."