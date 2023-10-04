Ebru Kain, Azerbaycan'daki çocuklara yardımlarını sürdürecek

Son iki yıldır Azerbaycan'daki çocuklara eğitim ve kıyafet desteği veren Ebru Kain, Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum günü ile Cumhuriyetin 100'üncü yılının aynı zamana denk gelmesi vesilesiyle bu yardımların devam edeceğini belirtti.

Son iki yıldır Azerbaycan'daki çocuklara eğitim ve kıyafet desteği veren Ebru Kain, Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum günü ile Cumhuriyetin 100'üncü yılının aynı zamana denk gelmesi vesilesiyle bu yardımların devam edeceğini belirtti.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, yardımsever ünlü isim Monik İpekel'in düzenliği yardım etkinliğine katılan Kain Yapı AŞ. Kurucusu Ebru Kain, Yaşat Fonu aracılığıyla kış aylarına girmeden, ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğa mont ve bot yardımında bulunacağını söyledi. Son iki yıldır Azerbaycan'daki çocuklara eğitim ve kıyafet desteği veren Kain, bu yöndeki yardımlarını devam ettireceğini belirtti.

100'üncü yıl anısına

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 100'üncü doğum günü ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının aynı zamana denk gelmesi vesilesiyle yardım gönüllüleri tarafından Bakü'de anlamlı bir etkinlik organize edildi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Millet Meclisi Şurası Başkanı ve Milletvekili Melahat İbrahimgızı'nın yanı sıra Ebru Kain, Nilüfer Çevikel, Demet Sabancı, Monik İpekel, Liv Bonadea ve Nigar Helmi gibi iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. - İSTANBUL