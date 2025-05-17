Eber Sarısı Çiçeğini Koparmanın Cezası 557 Bin TL

Eber Sarısı Çiçeğini Koparmanın Cezası 557 Bin TL
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Türkiye'nin endemik bitkilerinden Eber Sarısı, 557 bin 212 TL ceza ile korunuyor. Sadece Eber Gölü çevresinde yetişen bu bitki, baharın habercisi olarak biliniyor ve ilaç sanayisinde potansiyel taşımakta.

Bu çiçeği koparmanın cezası yarım milyondan fazla

Çiçek açan Eber Sarısı havaların ısındığı müjdesini verdi

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve yalnızca Eber Gölü çevresinde yetişen 'Eber Sarısı' bu yılda çiçek açarken, bitkiyi koparmanın cezasının ise 557 bin 212 TL olduğu belirtildi.

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında açan Eber Sarısı ile göl çevresi sapsarı bir renk ile kaplandı.

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 557 bin 212 TL olduğu belirtildi.

Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Sarısı'nın dünyada bir tek bu bölgede yetiştiğini kaydederek, vatandaşların bitkiye karşı hassas davranmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - Güncel
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