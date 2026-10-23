E4-R4 bakanları düzenli toplantı ve Almanya'nın ev sahipliğini kabul etti

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'dan oluşan "E4" ile Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den oluşan "R4" ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının düzenli yapılması ve Almanya'nın bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Wadephul, İstanbul'da yapılan E4-R4 toplantılarının beklentilerin üzerinde verimli geçtiğini, bir sonraki toplantının da Almanya'da düzenleneceğini ve 8 ülkenin de daveti kabul ettiğini söyledi.

Toplantıların hazırlıklarına kısa sürede başlayacağını belirten Wadephul, 8 ülke arasında koordinasyon ve ortak tutum geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Wadephul, "Burada fark ettik ki; durum bir koordinasyona, bir mutabakata ve bu 8 ülkenin sesine ihtiyaç duyuyor. Çünkü 'yeter artık' dediğimizde burada tek bir ses olarak konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ve Husilerin uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Wadephul, Suudi Arabistan'ın Husilerin saldırılarına karşı kendini savunmasına destek verdiklerini aktardı.

Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Aspides deniz misyonu kapsamındaki taahhütlerinin somut adımlarla hayata geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, Yemen'deki meşru hükümetin desteklenmesi ve Husilerle müzakerelerin yeniden başlatılması için uygun koşulların oluşturulması çağrısında bulundu.

Çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisinin Almanya'da da hissedildiğini vurgulayan Wadephul, yeni bir tırmanışın önlenmesi için tüm tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini kaydetti.

Wadephul, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü mümkün değildir." diyerek, diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

İran'a "nükleer müzakerelere dönme" çağrısı

İran'ın sürdürülebilir ve diplomatik bir çözüm için ciddi irade ortaya koyması gerektiğini belirten Wadephul, Tahran yönetimine aşırı taleplerden vazgeçerek müzakerelere açık olma çağrısı yaptı.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (E3) nükleer müzakereler konusunda önemli deneyime sahip olduğunu dile getiren Wadephul, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önleyecek somut bir anlaşma için görüşmelere hazır olduklarını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının yeniden başlaması hedefleniyor

Wadephul, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda güvenliği üzerindeki etkilerine değinerek, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için yeni yollar bulunması gerektiğine işaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürmesini eleştiren Wadephul, Moskova'nın savaşın sona erdirilmesi için Ukrayna'nın müzakere çağrılarına karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarına yönelik saldırılarının küresel Güney'deki gıda krizini derinleştirdiğini savunan Wadephul, hem Rus hem de Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılması için çalışacaklarını bildirdi.

Wadephul, "Önemli olan, hem Ukrayna hem de Rusya'dan gelen yardım gemilerinin limanlardan ayrılabilmesi ve tahıl sevkiyatlarının acil olarak ihtiyaç duyulan yerlere, yani küresel Güney'de açlık çeken insanlara ulaşabilmesidir." dedi.

Tahılın bozulma riski nedeniyle hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Wadephul, Karadeniz üzerinden sevkiyatın yeniden başlamasının tüm tarafların çıkarına olduğunu dile getirdi.

Bu konuda Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik temaslara işaret eden Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın her iki tarafla yoğun müzakereler yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA