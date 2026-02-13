Haberler

Otomobil, kaza sonrası yolda temizlik yapan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil, kaza sonrası yolda temizlik yapan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil, kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobil, otoyolda kaza sonrası temizlik yapan işçilere çarptı. İşçilerden Hüseyin Gökçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Halil B.'nin kontrolünü yitirdiği 34 JK 7260 plakalı otomobil, gece yaşanan kazanın ardından yolun temizlendiği alana girdi. Otomobil, bu sırada alanda temizlik yapan 3 işçiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Hüseyin Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Halil B. ile 2 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı