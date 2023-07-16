Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor
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Düziçi ilçesindeki Amanos Dağları'ndaki Dumanlı Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Amanos Dağları'nın 1200 rakımındaki Dumanlı Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel