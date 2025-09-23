Haberler

Düzce Üniversitesi'nden 16 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Düzce Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan 2024 yılı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde 16 akademisyeniyle yer aldı. Üniversite, başarıların devamını diliyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) akademisyenlerinin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldığı bildirildi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier iş birliğiyle hazırlanan 2024 yılı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde üniversiteden 16 akademisyenin yer aldığı kaydedildi.

Üniversiteyi gururlandıran akademisyenlerin tebrik edildiği açıklamada, başarıların devamı dilendi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
