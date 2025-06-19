Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 27 uyuşturucu hap, 158 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçuna yönelik çalışma kapsamında durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 27 uyuşturucu hap, 158 gram sentetik uyuşturucu, 2 cam aparat ve anahtarlık görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, A.A, H.K. ve E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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