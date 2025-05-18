Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilerek karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 10 DF 939 plakalı otomobil, Barbaros Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel