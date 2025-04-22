Düzce'de Kadın Başarı Hikayeleri Sempozyumu Sona Erdi

Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" ikinci gün gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde farklı oturumlarda konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve meslek hayatından bahsetti.

Kaymakamlık, vali yardımcılığı, daire başkanlığı, iller idaresi genel müdür yardımcılığı ve valilik olmak üzere edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşan Arslan, kariyer hayatındaki hikayesinin, azimli, inançlı ve kararlı şekilde hedeflerine ulaşmak isteyen tüm kadınların hikayesi olduğunu anlattı.

Kadınların çalışma hayatıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arslan, hiçbir başarının tesadüf olmadığına dikkati çekerek, yöneticilikte cinsiyetin değil, liyakatin önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento üyesi, milletvekili ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamam Caferova ise başarının ailede başladığını vurgulayarak, aile desteğinin önemine değindi.

Kadın liderliği konusunda yaptığı çalışmalardan örnekler veren Caferova, Türk dünyasının birleşmesinde kadınların büyük rolü olduğunun altını çizdi.

Sempozyumun ardından katılımcılar Düzce Üniversitesi ile kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.