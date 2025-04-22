Van'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı
Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti

Fidan Gül'ün kapısını açan isim "Benden buraya kadar" dedi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı

Düzce'de Kadın Başarı Hikayeleri Sempozyumu Sona Erdi

Düzce'de Kadın Başarı Hikayeleri Sempozyumu Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de düzenlenen '1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu', ikinci gününde farklı oturumlarla gerçekleştirildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento üyesi Prof. Dr. Tamam Caferova'nın konuşmacı olduğu etkinlikte kadın liderliği ve başarı hikayeleri ön planda oldu.

Düzce'de "1. Uluslararası Türk Dünyasında Kadın: Başarı Hikayeleri Sempozyumu" ikinci gün gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde farklı oturumlarda konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, eğitim ve meslek hayatından bahsetti.

Kaymakamlık, vali yardımcılığı, daire başkanlığı, iller idaresi genel müdür yardımcılığı ve valilik olmak üzere edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşan Arslan, kariyer hayatındaki hikayesinin, azimli, inançlı ve kararlı şekilde hedeflerine ulaşmak isteyen tüm kadınların hikayesi olduğunu anlattı.

Kadınların çalışma hayatıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arslan, hiçbir başarının tesadüf olmadığına dikkati çekerek, yöneticilikte cinsiyetin değil, liyakatin önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamento üyesi, milletvekili ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamam Caferova ise başarının ailede başladığını vurgulayarak, aile desteğinin önemine değindi.

Kadın liderliği konusunda yaptığı çalışmalardan örnekler veren Caferova, Türk dünyasının birleşmesinde kadınların büyük rolü olduğunun altını çizdi.

Sempozyumun ardından katılımcılar Düzce Üniversitesi ile kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.