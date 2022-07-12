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Düzce'de hortum paniği

İhlas Haber Ajansı - Oğulcan Öner - Güncel
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Düzce'de hortum paniği Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşamadan 10 dakika içerisinde kayboldu.

Düzce'de hortum paniği

DÜZCE - Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşamadan 10 dakika içerisinde kayboldu.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde bir hortum meydana geldi. Karadeniz açıklarında oluşan hortumu gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntü aldı. Akçakoca sahiline 4 kilometre uzaklıkta meydana gelen hortum, karaya ulaşamadan yaklaşık 10 dakika içerisinde kayboldu. Deniz üzerinde devasa bir manzaraya neden olan hortum aynı zamanda Akçakocalı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı / Oğulcan Öner - Güncel

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