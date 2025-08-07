Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Römorku Devrildi, 7 Yaralı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyünde fındık toplamak için bölgeye gelen işçileri taşıyan traktörün römorku, traktörden ayrılarak yol kenarına devrildi.
Römorkta bulunan 7 işçi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.