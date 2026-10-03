Düzce'de fındık harmanında devrilen patozun altında kalan kişi hastanede öldü

Düzce'de fındık harmanında devrilen patozun altında kalan kişi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de fındık harmanı sırasında devrilen patozun altında kalan 66 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nasırlı köyünde meydana gelen olayda ağır yaralanan kişi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Düzce'de fındık harmanı sırasında devrilen patoz makinesinin altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Nasırlı köyünde fındık harmanı yapıldığı sırada devrilen patoz, Hamza A'nın (66) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patozun altından ağır yaralı çıkarılan Hamza A., ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hamza A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA