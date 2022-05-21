Düzce'de dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı - Haberler

Düzce'de dereye devrilen tarım aracındaki 2 kişi yaralandı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İsmail M. idaresindeki tarım aracı, ilçeye bağlı Karatavuk köyü ile Çilimli ilçesini birbirine bağlayan bağlantı yolunun grup mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel