Haberler

Düzce'de Akraba Kan Davası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan F.C. yaşamını yitirdi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan amca çocukları arasında yaşanan olayda, Y.C. tarafından açılan ateş sonucu yaralanan F.C. hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Zanlı Y.C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Koçullu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen amca çocukları Y.C. (52) ve F.C. (57) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, F.C'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde yaralının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zanlı Y.C, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Çoluk çocuk demeden katlettiler! İşte Batman'daki vahşetin nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.