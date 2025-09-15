Düzce'de Akraba Kan Davası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan F.C. yaşamını yitirdi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan amca çocukları arasında yaşanan olayda, Y.C. tarafından açılan ateş sonucu yaralanan F.C. hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Zanlı Y.C. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Koçullu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen amca çocukları Y.C. (52) ve F.C. (57) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C, F.C'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde yaralının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zanlı Y.C, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel