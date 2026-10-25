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Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada park halindeki araç yan yattı, 3 kişi yaralandı

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Düzce'de 3 aracın karıştığı kazada park halindeki araç yan yattı, 3 kişi yaralandı
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Düzce'de Koçyazı Mahallesi 2227 Sokak'taki kavşakta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu savrulan araçlar park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada park halindeki araç yan yattı, otomobil panelvanın altına girdi; yaralanan sürücüler ve 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Koçyazı Mahallesi 2227 Sokak'taki kavşakta T.Ö. idaresindeki 34 GN 6333 plakalı otomobil ile F.S'nin kullandığı 81 AS 997 plakalı panelvan çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 81 AEN 532 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada park halindeki araç yan yattı, 34 GN 6333 plakalı otomobil ise panelvanın altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 1 kişi araçlardan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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