Haberler

Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Düzce ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü programı kortej yürüyüşüyle başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gaziler ve şehit yakınları Merkez Büyük Cami'den törenin yapılacağı Anıtpark Meydanı'na "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" yazılı pankartla yürüdü.

Anıtpark Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende ise çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde de hükümet konağı önünde düzenlenen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı

Baba gibi baba: Oğlu için kendini arabanın önüne attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.