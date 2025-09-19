Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Düzce ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü programı kortej yürüyüşüyle başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gaziler ve şehit yakınları Merkez Büyük Cami'den törenin yapılacağı Anıtpark Meydanı'na "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" yazılı pankartla yürüdü.

Anıtpark Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende ise çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde de hükümet konağı önünde düzenlenen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.