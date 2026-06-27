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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 115 bin hap ele geçirildi

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 115 bin hap ele geçirildi
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Düzce'de polis operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a götürülmek istenen piyasa değeri 12 milyon TL olan 115 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli M.G. gözaltına alındı.

DÜZCE'de, polisin düzenlediği operasyonda İstanbul'dan Samsun'a götürülmek istenen piyasa değeri 12 milyon TL olan 115 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla yakalanan M.G. (47), gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaştı. Gelen bilgi üzerine M.G.'ye ait araç durduran ekipler, yaptıkları aramada, piyasa değeri 12 milyon TL olduğu öğrenilen 51 kilogram ağırlığında 115 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucularla yakalanan M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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