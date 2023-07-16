Kağıthane'de gerçekleştirilen denetimde polis memuru Alp Efe Bekit'in dur ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan şüpheli Osman Boyraz tutuklandı.

Dur ihtarına uymayarak polis memurunun şehit eden zanlı tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de gerçekleştirilen denetimde polis memuru Alp Efe Bekit'in dur ihtarına uymayıp polis memuruna çarparak şehit olmasına neden olan şüpheli Osman Boyraz tutuklandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı. Polis Memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz'ınsürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuştu. Şüpheli Boyraz, motosikletli polisi görmesine rağmen dur ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı. Soruşturma çevresinde gözaltına alınan şüpheli motosiklet sürücüsü Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Osman Boyraz, savcılıkta ki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ' Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.